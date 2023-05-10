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МТС выходит на рынок фиксированной связи Владивостока

МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети Владивостока. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.

Таким образом, услуги фиксированного интернета под брендом МТС смогут подключить 70 тыс. семей дальневосточной столицы. Абоненты получат расширенный доступ к различным сервисам экосистемы МТС – фиксированным и мобильным. Преимущества таких конвергентных тарифов в том, что абоненты через объединенный счет на льготных условиях подключаются к пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр Kion, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома и развлечений.

«Мы активно развиваем фиксированную сеть в многоквартирных домах Приморского края. Ранее МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом абонентов Находки, Уссурийска и Лесозаводска. Теперь и жители Владивостока получили доступ ко всем экосистемным продуктам МТС. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подключиться к сервисам экосистемы МТС могут жители Владивостока в зоне покрытия сети «Зеленая точка».

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