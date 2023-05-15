4G стал доступен нефтяникам на Аригольском месторождении

Стабильная голосовая связь и мобильный интернет впервые появились на Аригольском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. «Мегафон» построил и запустил здесь базовую станцию, работающую в стандартах 2G и 4G. До ее появления устойчивая сотовая связь была доступна только в 10 километрах от месторождения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Комплекс телекоммуникационного оборудования обеспечивает высокую скорость интернет-соединения на производственных площадках и бытовых объектах Славнефть-Мегионнефтегаза, ведущего разработку Аригольского месторождения. Качественная связь обеспечивает дистанционное взаимодействие подразделений компании, помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, а в будущем может стать базой для цифровизации производственных процессов.

Строительство нового телеком-объекта значимо и для социальной сферы. Сейчас голосовой связью и интернетом в зоне покрытия новой станции пользуются абоненты из 33 российских регионов, большинство из которых приехали из Томской и Нижегородской областей, республики Башкортостан. Сотрудники Аригольского месторождения и ближайших нефтяных промыслов, живущие в рабочем поселке Ваховск, теперь смогут общаться с родными, в том числе и по видеосвязи, оперативно получать новости и госуслуги в электронном виде и разнообразить форматы отдыха.

«Современная телеком-инфраструктура становится неотъемлемой частью производственных объектов нефтегазовой сферы. Инженеры «Мегафона» имеют внушительный опыт строительства базовых станций в труднодоступных территориях Тюменского Севера. Также мы модернизируем существующие сети связи, расширяем и адаптируем их под производственные нужды предприятий. В рамках партнерских проектов «Мегафон» обеспечил современной связью более 15 месторождений Славнефть-Мегионнефтегаза. В их числе Чистинное, Ачимовском, Тайлаковское, расположенные в труднодоступных и отдаленных районах Югры», – отметил директор «Мегафона» в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Дмитрий Мелихов.

Телекоммуникационное оборудование доставили на нефтепромысел из центральной России. До пункта назначения высокотехнологичный груз преодолел около 2500 километров автодорог, включая переправу по зимнику в северных широтах. Несмотря на суровые климатические условия монтаж был выполнен в кратчайшие сроки, обеспечена отказоустойчивость оборудования даже в условиях низких температур и сильных ветров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.