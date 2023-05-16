Для работы, прогулок и досуга: в Сыктывкаре усилили 4G

В Сыктывкаре и его окрестностях расширили территорию 4G-покрытия и усилили связь в местах плотной городской застройки, рядом с социально-культурными объектами и парковыми зонами. Для улучшения качества мобильного интернета «Мегафон» на треть увеличил частотную полосу в сети LTE-1800. Благодаря проведенным работам несколько тысяч сыктывкарцев смогут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Диапазон LTE-1800 обеспечивает увеличенную дальность и проходимость сотового сигнала внутри зданий, а также высокую скорость передачи данных. Модернизация телеком-оборудования, работающего в диапазоне с высокой проникающей способностью, позволит абонентам пользоваться скоростным мобильным интернетом в квартирах, торговых комплексах и бизнес-центрах.

Улучшение качества мобильного интернета заметят в Эжвинском районе рядом с Дворцом культуры и Слободской площадью, в жилых массивах напротив ТРЦ «Макси», в районе парка им. Кирова, рядом с ТЦ «Аврора» и в местечке Койты. Работы проведены в селе Выльгорт, в том числе на территории, где расположен Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной, а также в районе Максаковских дач, что особенно актуально с началом весенне-летнего садового сезона.

«Потребление мобильного интернета в столице Коми в апреле выросло на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также горожане стали на 15% больше звонить с помощью технологии VoLTE, когда голосовой вызов проходит через сеть четвертого поколения. Проведенные инфраструктурные мероприятия стали ответом на растущие запросы сыктывкарцев – теперь емкость 4G-сети в популярных локациях города увеличилась, и сигнал стал более устойчивым и стабильным даже в периоды высокой нагрузки на сеть», – отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев.

Работы на сети также расширили возможности применения технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук. Также во время разговора не прерывается интернет-сессия, и абонент может продолжить, например, скачивать файл или пользоваться навигатором. Бесплатный сервис VoLTE не нужно подключать дополнительно, достаточно просто активировать в настройках смартфона.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.