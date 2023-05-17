МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G

МТС и «Мэтрикс вейв», российский разработчик антенн и решений для перспективных систем связи, объявили о проведении успешного тестирования прототипа отечественного репитера миллиметрового диапазона (n257) для пилотных сетей 5G.

Тестирование проводилось на инфраструктуре МТС в Краснодаре с использованием активного репитера разработки «Мэтрикс вейв» внутри помещения и на улице: продемонстрирована ретрансляция сигнала диапазона 26,5-29,5 ГГц в слепую зону – внутрь помещения с улицы с поворотом за угол. Во время тестов скорость передачи данных в режиме downlink достигала более 1,3 Гбит/сек.

«МТС модернизирует свою сеть и готовит техническую базу к переходу на стандарты следующих поколений. Для этого мы испытываем и внедряем различные технологии, а также в сотрудничестве с партнерами решаем сложные технические задачи. В частности, при планировании сетей 5G в миллиметровом диапазоне перед операторами будет остро стоять проблема естественного затухания радиоволн из-за физических препятствий. И мы рады, что уже сегодня отечественные разработчики готовы предложить прототипы оборудования, способные обеспечить эффективное проникновение и распространение радиосигнала в помещениях», – отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

В ходе тестов МТС и «Мэтрикс вейв» использовали активный репитер «Мэтрикс вейв», базовую станцию 5G диапазона 26,5-29,5 ГГц, доступные на рынке смартфоны миллиметрового диапазона, спектроанализаторы сигнала с рупорной антенной.