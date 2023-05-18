МТС прокачала сеть в Томском районе накануне дачного сезона

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в Томском районе. В преддверии дачного сезона высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в населенных пунктах, где располагаются садовые и дачные участки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС четвертого поколения впервые стала доступна в поселках Межениновка, Большое Протопопово, в микрорайонах Красивый пруд и Ромашка, которые расположены в поселке Зональная станция, а также в рекреационной зоне – на берегу Оби в Киреевске. Здесь расположены летние дачи и сады томичей, базы отдыха, а также дома, владельцы которых используют их круглогодично. Теперь ценители отдыха на природе смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом.

«За последние пару лет мы значительно расширили и модернизировали сеть 4G в частном секторе и дачном пригороде Томска, а сейчас точечно закрываем редкие «слепые» зоны. Спрос на мобильный интернет стабильно высокий: мы отмечаем ежегодный рост потребления трафика в пригороде Томска на 20-30% в зависимости от направления. Именно поэтому к началу очередного дачного сезона мы установили несколько новых объектов связи, чтобы даже во время отдыха нашим абонентам должны быть доступны все цифровые сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В 2022 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС впервые появились территории дачных поселков, расположенных вдоль Богашевского и Коларовского тактов, а также на берегу реки Обь в селе Половинка Томского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.