CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Импортонезависимость
|

МТТ начинает продажи виртуальных контактных центров с отечественным ПО

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предлагает клиентам новую услугу – виртуальный контактный центр, предназначенный для организации и автоматизации работы профессиональных колл-центров и отделов продаж. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Возможности виртуального контактного центра позволяют разворачивать от 500 рабочих мест операторов и супервизоров, обрабатывать более 1200 одновременных вызовов, пользоваться развернутой статистикой, оперативно управлять качеством обслуживания клиентов, быстро формировать очереди входящих и исходящих звонков, осуществлять запись, прослушивание, хранение и суфлирование разговоров, формировать отчеты в удобной форме и интегрировать в него показатели других систем.

Предложение предназначено для средних и крупных компаний, имеющих потребность в организации собственного контакт-центра, в таких отраслях, как банки и финансовая деятельность, розничная торговля, медицина, строительство и недвижимость и других, где требуется гибкое управление большим потоком коммуникаций.

«Рынок платформ для обработки клиентских вызовов за последнее время сильно изменился. Мы считаем, что виртуальные контакт-центры на базе российского программного обеспечения обладают большим потенциалом роста, – сказал генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин. – Платформа позволяет выстроить бизнес-процессы на высоком уровне качества обслуживания клиентов. Мы планируем стать надежным поставщиком профессиональных контактных центров для наших корпоративных заказчиков».

Решение реализовано на базе отечественного программного обеспечения и может быть развернуто как в «облаке», так и в контуре ИТ-инфраструктуры заказчика, что гарантирует стабильную работу сервиса и надежную защиту персональных данных.

***

АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей

Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников

Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Показать еще

Наука

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса
Показать еще