МТТ начинает продажи виртуальных контактных центров с отечественным ПО

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предлагает клиентам новую услугу – виртуальный контактный центр, предназначенный для организации и автоматизации работы профессиональных колл-центров и отделов продаж. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Возможности виртуального контактного центра позволяют разворачивать от 500 рабочих мест операторов и супервизоров, обрабатывать более 1200 одновременных вызовов, пользоваться развернутой статистикой, оперативно управлять качеством обслуживания клиентов, быстро формировать очереди входящих и исходящих звонков, осуществлять запись, прослушивание, хранение и суфлирование разговоров, формировать отчеты в удобной форме и интегрировать в него показатели других систем.

Предложение предназначено для средних и крупных компаний, имеющих потребность в организации собственного контакт-центра, в таких отраслях, как банки и финансовая деятельность, розничная торговля, медицина, строительство и недвижимость и других, где требуется гибкое управление большим потоком коммуникаций.

«Рынок платформ для обработки клиентских вызовов за последнее время сильно изменился. Мы считаем, что виртуальные контакт-центры на базе российского программного обеспечения обладают большим потенциалом роста, – сказал генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин. – Платформа позволяет выстроить бизнес-процессы на высоком уровне качества обслуживания клиентов. Мы планируем стать надежным поставщиком профессиональных контактных центров для наших корпоративных заказчиков».

Решение реализовано на базе отечественного программного обеспечения и может быть развернуто как в «облаке», так и в контуре ИТ-инфраструктуры заказчика, что гарантирует стабильную работу сервиса и надежную защиту персональных данных.

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.