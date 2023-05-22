МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в одном из самых популярных городов России – Петергофе, на территории которого расположен одноименный музей-заповедник. Связь улучшена в преддверии Весеннего праздника фонтанов, проходившего в Нижнем парке 20 мая. В 2023 г. мероприятие посвящено 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование установлено вблизи причала Нижнего парка, а также в районе железнодорожной станции Старый Петергоф. Расширение зоны покрытия сети позволит как работникам музея-заповедника «Петергоф», так и многочисленным туристам, прибывающим в бывшую резиденцию Петра I на метеорах или электричках, пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

«Аналитики МТС Travel посчитали, что на майские праздники Санкт-Петербург и его окрестности стали самыми популярными направлениями для путешествий внутри страны. Кроме того, мы отмечаем рост количества иностранных туристов. Поэтому мы продолжаем улучшать нашу сеть в популярных туристических местах, чтобы качественная связь была доступна гостям и местным жителям даже в условиях пиковых нагрузок», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.