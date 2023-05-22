CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в одном из самых популярных городов России – Петергофе, на территории которого расположен одноименный музей-заповедник. Связь улучшена в преддверии Весеннего праздника фонтанов, проходившего в Нижнем парке 20 мая. В 2023 г. мероприятие посвящено 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование установлено вблизи причала Нижнего парка, а также в районе железнодорожной станции Старый Петергоф. Расширение зоны покрытия сети позволит как работникам музея-заповедника «Петергоф», так и многочисленным туристам, прибывающим в бывшую резиденцию Петра I на метеорах или электричках, пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

«Аналитики МТС Travel посчитали, что на майские праздники Санкт-Петербург и его окрестности стали самыми популярными направлениями для путешествий внутри страны. Кроме того, мы отмечаем рост количества иностранных туристов. Поэтому мы продолжаем улучшать нашу сеть в популярных туристических местах, чтобы качественная связь была доступна гостям и местным жителям даже в условиях пиковых нагрузок», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИБ-«дочка» «Ростелекома» впервые за много лет стала убыточной, уйдя в «минус» сразу на 1,25 миллиарда

Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме

Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей

Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще