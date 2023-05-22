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МТС улучшила связь для дачников и жителей частного сектора Нижегородской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о строительстве и модернизации сети LTE в Нижегородской области. В преддверии дачного сезона МТС улучшила покрытие и емкость на территориях коттеджных поселков и в частном секторе. В результате скорость мобильного интернета выросла в среднем до 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен владельцам земельных участков в частном секторе на ул. Хальзовская, ул. Баренца, ул. Новосельская, ул. Алебастровая, ул. Землячки в Нижнем Новгороде, ул. Новороссийская в микрорайоне «Боталово-4» на Бору, а также на территории садоводческих товариществ рабочего поселка Тумботино Павловского района Нижегородской области.

«Помимо владельцев приусадебных участков, проживающих в частном секторе круглогодично, мы стараемся учитывать интересы дачников, которые приезжают в сады на выходные и в летний период. Важно, чтобы нижегородцы могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым привыкли в городе: изучать тренды ландшафтного дизайна, сверяться с календарем садово-огородных работ онлайн, заказывать дачные товары и инструменты в интернет-магазинах, искать сезонные рецепты или даже вести прямые эфиры с участка. Плюс если речь идет об охране территории, то можно воспользоваться услугами видеонаблюдения или избежать аварий с умными электронными системами», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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