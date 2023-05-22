МТС «включила» LTE для теплиц и ферм в Добруни

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила скорость мобильного интернета в крупнейшей брянской деревне Добрунь, которая находится в 8 км от Брянска и является крупным логистическим узлом на трассе Брянск-Красный Камень. В результате модернизации сети LTE МТС и установки нового оборудования средняя скорость передачи данных выросла на 30 процентов и на территории агрофирмы «Культура», которая снабжает продукцией всю Центральную Россию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Агрофирма «Культура», которая занимается производством овощей, в том числе тепличных, и выращиванием зерновых культур, получила к летнему сезону новые возможности сети. Здесь действует и крупная ферма, которая обеспечивает молоком Брянский молочный комбинат.

«Добрунь для МТС в Брянской области является одним из приоритетных мест для обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом благодаря своему удобному логистическому положению и близости к Брянску. Агрофирма «Культура», являясь высокотехнологичным предприятием, может наращивать уровень цифровых технологий и сервисов, работающих на сети – например, внедрять удаленные системы сохранения микроклимата и контроля доступа в теплицах, зернохранилищах и животноводческих комплексах, а также складах с товарами со строгими условиями хранения», – сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Местные жители Добруни и приезжие также могут даже в часы максимальной нагрузки на сеть пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

После проведенных работ в деревне Добрунь доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС также получили склады крупных торговых сетей Брянска, авторемонтные мастерские, автозаправочные станции, общепит и гостиницы для транзитных грузоперевозчиков. Грузоперевозчики теперь могут подключать системы мониторинга МТС для отслеживания расхода топлива, логистики и состояния доставляемых грузов до границы с Белоруссией и далее.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.