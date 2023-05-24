«Мегафон» разогнал мобильный интернет в Семичевке

«Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в активно развивающемся микрорайоне Смоленска – Семичевке. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ гости и жители микрорайона смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» усилили LTE-покрытие в локации за счет использования диапазона 1800 Мгц, который обладает высокими скоростными характеристиками и проникающей способностью сотового сигнала. В конечном итоге увеличилась емкость сети и значительно выросла скорость передачи данных в новых жилых комплексах в периметре микрорайона, на территории Смоленской областной больницы, вдоль проспекта Гагарина и 2-й Киевской улицы. Построенная инфраструктура гарантирует стабильную работу всех привычных цифровых сервисов.

«В Семичевке активно развивается жилищное строительство, а вместе с ним возрастает потребление мобильного интернета. Чтобы соответствовать потребностям клиентов мы отслеживаем сетевую нагрузку и развиваем сеть в первую очередь в тех локациях, где видим существенный рост мобильного трафика, предоставляя своим клиентам возможность получать качественные услуги связи в любой точке региона», – отметил директор «Мегафона» в Смоленске Дмитрий Сенигов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.