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«Телфин» обновил АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил и расширил функциональность АТС «Телфин.офис» по контролю пропущенных звонков. Благодаря обновлению сервиса колл-центры, использующие его, могут всегда оставаться на связи со всеми клиентами, не упуская ни одного обращения.

АТС «Телфин.офис» автоматически фиксирует пропущенные звонки и перезванивает клиентам. Данные по таким вызовам и статусы дозвона отображаются в специальном журнале пропущенных вызовов. Это позволяет сформировать отчетность, сгруппировав всю информацию в одном месте с вниманием к каждой детали и более качественно обработать пропущенные вызовы, не упустив ни одного обращения клиентов. В результате удается повысить уровень сервиса в целом, ведь даже если абонент не дождался ответа от сотрудника фирмы, ему обязательно перезвонят. Помимо этого, осуществляется проверка непринятых звонков, что исключает дублирующий звонок в случае, если с абонентом уже связались.

Задачи на перезвон обрабатываются постепенно за счет возможности регулировать настройки, что обеспечивает равномерную загрузку менеджеров. Также для сохранения общего рабочего темпа отдела задачи на перезвон смешиваются с входящими вызовами.

Сотрудники связываются с абонентами в определенное время, интервал которого настраивается в системе. Это сделано для того, чтобы не беспокоить людей в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время.

«Для репутации любой компании крайне важно, чтобы ее клиентам было комфортно и удобно взаимодействовать. Особенно, если мы говорим о колл-центрах или подразделениях предприятий, для которых факт общения с людьми является приоритетным. В обновленной версии функции «Контроль пропущенных», даже при условии пропущенного вызова, по итогу ни одна компания не упустит ни одного обращения. Благодаря удобным вариантам настройки и персонализированной обработке вызовов наши клиенты всегда остаются на связи и развивают свой бизнес», — сказал Дмитрий Османов, продакт-менеджер компании «Телфин».

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