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МТС включила гигабитный интернет для тысячи семей ЖК «Добросельский» во Владимире

ПАО «МТС», цифровая экосистема, продолжает работы по расширению сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире. Более 1300 семей, проживающих в четырех домах ЖК «Добросельский», получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новостройки по улице Добросельской оснащены сетью цифрового ТВ и домашнего интернета МТС на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Теперь жители комплекса могут подключать цифровые устройства, в том числе системы «Умный дом». А управляющая компания может оснастить подъезды, входные группы, дворы и парковку системой видеонаблюдения и аналитики, используя сеть высокоскоростного интернета МТС.

«Современные новостройки вводятся в эксплуатацию с полным набором коммуникаций, в том числе цифровых. Мы обеспечиваем доступ к высокоскоростной связи, чтобы жители могли не только пользоваться всеми своими гаджетами на комфортном уровне, но и обеспечить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, системой мониторинга микроклимата, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими устройствами экосистемы МТС. Все это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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