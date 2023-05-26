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В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone

Ассортимент смартфонов в билайне пополнили четыре интересные новинки — новые Google Pixel 7 и 7 Pro, OnePlus 10T 5G и неординарный Nothing Phone 1.

О достоинствах Google Pixel известно давно — это устройства на чистом Android для самых преданных поклонников этой операционной системы. Его 7 версия предлагает яркий 6,3-дюймовый экран, усовершенствованную камеру, исключительную производительность с помощью процессора Tensor G2 и долгое время работы благодаря технологии Extreme Battery Saver. В интернет-магазине и офисах продаж билайна цены на это устройство начинаются от 59 990 ₽.

Его старший брат Google Pixel 7 Pro станет идеальным выбором для тех, кто ценит производительность и качество снимков. Снабженный мощным процессором Google Tensor G2, этот смартфон имеет улучшенную систему из трех камер, расположенных на тыльной стороне корпуса: камера 12 Мп с широкоугольным объективом (угол обзора 125,8 градусов), камера 50 Мп со светочувствительным сенсором, захватывающим больше света, а также камера 48 Мп с телеобъективом с мощным зумом. Цена Pro версии — 89 990 ₽.

OnePlus 10T 5G — это высокопроизводительный смартфон с самой быстрой зарядкой в истории бренда. Полностью разряженный аккумулятор OnePlus 10T 5G заполнится до 100% всего за 19 минут. Цены на этот смартфон в билайне стартуют от 53 590 ₽.

Nothing Phone 1 в свою очередь привлекает необычным дизайном. Он оснащен прозрачной задней панелью, быстрой зарядкой и возможностью заряжать другие устройства. Устройство имеет оптический сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и брызг. Цена — от 36 990 ₽.

Выберите свой идеальный смартфон среди этих новинок и наслаждайтесь передовыми технологиями вместе с билайном.

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Токен: LatgBUMkH

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