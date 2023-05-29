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«Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи

«Билайн» улучшил связь и ускорил мобильный интернет 4G на первой федеральной территории Сириус. Здесь собрано большое количество всемирно известных спортивных, развлекательных и образовательных объектов, принимавших Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и чемпионат мира по кольцевым гонкам.

Технические специалисты «Билайна» провели модернизацию базовых станций и построили новые объекты связи, обеспечив дополнительный запас емкости сети 4G. Кроме того, оператор ускорил мобильный интернет за счет проведения рефарминга – расширения полосы частот для пропуска интернет-трафика. Активация системы Carrier Aggregation также положительно повлияла на увеличение скорости передачи данных, так как позволяет эффективно задействовать все имеющиеся у оператора частоты. Эти меры вносят позитивный вклад в работу сети и позволят клиентам билайн пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в комфортном режиме.

Максим Романько, директор Краснодарского отделения «Билайна», сказал: «Мы планомерно развиваем сеть на черноморском побережье и одной из важных территорий для нас является Сириус. Ведь здесь находится и президентский образовательный центр, куда приезжают ученики и конкурсанты со всех уголков России, и стадион «Фишт», где происходило открытие и закрытие Олимпийских игр-2014 и матчи чемпионата мира по футболу-2018, и «Чаша Олимпийского огня», которую сотни тысяч людей успели посетить лично с 2014 г., и знаменитый развлекательный «Сочи парк». Для многочисленных посетителей этих мест мы увеличили емкость сети 4G и за 2022 г. на 24% ускорили мобильный интернет».

В результате клиенты «Билайна» могут отправлять и получать фото и видео, пользоваться приложениями и вести стримы в сети 4G. Например, в «Сочи парке» в декабре 2022 г. клиенты билайн использовали трафик равный почти 30 млн фото для социальных сетей.

Всего улучшения затронули 12 объектов: Олимпийский проспект, Природный орнитологический парк, «Сочи парк», «Колесо времени», Олимпийский парк, «Чаша Олимпийского огня», стадион «Фишт», Поющие фонтаны, дворец спорта «Большой», автодром «Сочи» и трасса «Формулы-1», президентский образовательный центр «Сириус».

В 2022 г. «Билайн» в Краснодарском крае и Республике Адыгея увеличил покрытие сети 4G, модернизировал оборудование, а также запустил технологии VoLTE («голос через LTE») и VoWiFi («голос через Wi-Fi»). Скорость мобильного интернета в регионе за год выросла на 24%.

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