МТС обеспечила «дальнобойным» интернетом село Паспаул на Телецком тракте

МТС провела модернизацию сети сотовой связи в селе Паспаул Чойского района МТС в преддверии туристического сезона. Бесперебойное голосовое покрытие и скоростной мобильный интернет доступны как жителям села, так и туристам, следующим через Паспаул на Телецкое озеро. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового оборудования «дальнобойной» сети доступ к скоростному мобильному интернету получили около 1250 жителей Паспаула. Также в зоне скоростного 4G-интернета оказались такие посещаемые места, как Музей Алтайского сказителя Николая Улагашева и база «Солнечное сияние», где проходит фестиваль «Чойские россыпи».

Радиус действия базовой станции LTE-900 составляет более 10 км, поэтому ее сигнала хватает не только для села, но для прилегающей автодороги. Так, сеть 4G заработала на участке Телецкого тракта – региональной трассы, ведущей к Телецкому озеру, одному из самых посещаемых мест Горного Алтая.

«Горный Алтай ожидает наплыв туристов, число которых растет год от года. Мы подготовили сеть к новому сезону – провели замену оборудования и установили дополнительные базовые станции не только в популярных местах, но и в малых селах вдоль трасс. Обеспечение мобильным 4G-интернетом автомобильных дорог и небольших сел позволяет не только получать все цифровые услуги и оставаться на связи в дороге, но и расширяет возможности для развития туризма в районах республики», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.