CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила зону покрытия голосовой связи и сети 4G на федеральной трассе М-1 «Москва-Минск». Новые базовые станции закрыли «белые пятна» на участках Смоленского и Ярцевского районов. Эти участки находятся в лесной полосе с небольшими перепадами высот. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции на 315-м километре трассы М-1 между деревнями Суетово и Вышегор Ярцевского района, и на 424-м километре между деревнями Гусино и Архиповка Смоленского района. Телеком-оборудование обеспечило на этих участках ковровое покрытие связью LTE со скоростью мобильного интернета до 100 Мбит/с.

По итогам проведенных работ автомобилисты и пассажиры получат полный доступ ко всем цифровым сервисам, от соцсетей до навигатора и дорожных карт в режиме онлайн. Пользователи смогут оставаться на связи с близкими на всей протяженности участка трассы и при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

«Мы продолжаем работы по обеспечению связью одной из самых востребованных трасс Центральной России. Круглый год М-1 пользуются грузо- и пассажироперевозчики, но особенно трафик возрастает к длинным выходным и сейчас, к летнему отпускному сезону. Многие едут на смоленские базы отдыха и в здравницы. Развитие инфраструктуры связи значительно облегчит коммуникацию в поездках. Самое главное – вырастет уровень безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала сеть федеральной автомобильной трассы М-1 «Москва-Минск», на подъезде к Смоленску и на границе Смоленской и Московской областей, а также в районе таможенного поста «Красная горка», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «ОрелБрянскСмоленскБелоруссия», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты»

«Ростелеком» займется производством видеокамер, роутеров и маршрутизаторов

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Разработчики ИБ просят власти внедрить в смартфоны российское шифрование

Хакеры вымогают у россиян деньги, угрожая слить в Сеть интимные фото и переписку

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще