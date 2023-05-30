МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила зону покрытия голосовой связи и сети 4G на федеральной трассе М-1 «Москва-Минск». Новые базовые станции закрыли «белые пятна» на участках Смоленского и Ярцевского районов. Эти участки находятся в лесной полосе с небольшими перепадами высот. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции на 315-м километре трассы М-1 между деревнями Суетово и Вышегор Ярцевского района, и на 424-м километре между деревнями Гусино и Архиповка Смоленского района. Телеком-оборудование обеспечило на этих участках ковровое покрытие связью LTE со скоростью мобильного интернета до 100 Мбит/с.

По итогам проведенных работ автомобилисты и пассажиры получат полный доступ ко всем цифровым сервисам, от соцсетей до навигатора и дорожных карт в режиме онлайн. Пользователи смогут оставаться на связи с близкими на всей протяженности участка трассы и при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

«Мы продолжаем работы по обеспечению связью одной из самых востребованных трасс Центральной России. Круглый год М-1 пользуются грузо- и пассажироперевозчики, но особенно трафик возрастает к длинным выходным и сейчас, к летнему отпускному сезону. Многие едут на смоленские базы отдыха и в здравницы. Развитие инфраструктуры связи значительно облегчит коммуникацию в поездках. Самое главное – вырастет уровень безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения», — сказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала сеть федеральной автомобильной трассы М-1 «Москва-Минск», на подъезде к Смоленску и на границе Смоленской и Московской областей, а также в районе таможенного поста «Красная горка», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Белоруссия», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.