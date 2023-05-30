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Пользователям «VK звонков» стали доступны сессионные залы для работы в группах внутри конференции

Платформа бесплатных видеоконференций «VK звонки» запускает функцию сессионных залов: во время встречи участников можно разделить на группы для работы в более узком кругу. Сервис поддерживает создание до 50 залов в одном звонке, а число участников в каждом зале не ограничено. Разделение звонка на залы будет полезно бизнесу, образовательным учреждениям и организаторам мероприятий любого масштаба. Новая функция, как и другие возможности «VK звонков», доступна бесплатно, а длительность конференций с разделением на залы не ограничена.

Сессионные залы доступны пользователям «VK звонков» на любых устройствах, для этого нужно обновиться до последней версии. Функцию может включить организатор конференции при её создании, выбрать количество залов и задать им названия. Распределять участников по залам можно автоматически в случайном порядке или вручную. Создателю конференции доступны широкие возможности управления и модерации: добавление или удаление участников, назначение дополнительных администраторов, привлечение внимания участника просьбой включить камеру или микрофон и другие функции. Администратор может перемещаться по залам, просматривать участников, а также их активность во время звонка.

При работе в залах пользователям доступны все привычные функции «VK звонков» для видеоконференций — в том числе демонстрация экрана, запуск совместного просмотра, реакции, запись и трансляция звонка. Участники могут просить администратора помочь через специальную кнопку, а также общаться в закрытом чате, сообщения из которого доступны только участникам конкретного зала.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», сказала: «Команда «VK звонков» работает над расширением функций для деловой аудитории, и мы видим, что востребованность платформы для таких кейсов растёт. Например, за последний год среднее время, которое пользователи проводят в групповых встречах, выросло на 17%. Теперь в «VK звонках» можно распределять участников конференции по группам для решения рабочих вопросов, выполнения учебных задач, взаимодействия жюри на конкурсах и фестивалях. Сессионные залы помогут в повседневной работе бизнесу, образовательным организациям, конкурсам, фестивалям, хакатонам и другим массовым мероприятиям».

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK, сказал: «Мы первыми в мире сняли ограничение на количество участников одного звонка, а теперь даём возможность проводить масштабные конференции, разделяя пользователей на отдельные потоки. Участники смогут просматривать вместе любой контент, делиться мнением с помощью набора реакций, голосом или текстом в закрытом чате. Для участия не обязательно иметь аккаунт «Вконтакте». Мы продолжаем работать над стабильностью платформы: добавили улучшенный алгоритм для определения пропускной способности, для некоторых версий внедрили поддержку аппаратного ускорения, которое помогает снизить нагрузку на устройство и улучшить качество видео. Продолжим расширять функции «VK звонков» для делового общения, чтобы охватить ещё больше сценариев использования».

Команда «VK звонков» продолжит расширять возможности сессионных залов. Со следующими обновлениями появится таймер: организатор сможет ограничивать время работы в группах и автоматически закрывать залы. Кроме того, администраторы получат возможность ограничивать выход из залов до окончания работы — например, для проведения экзаменов, а также писать одновременно всем участникам конференции. В веб-версии уже можно скачивать список участников звонка, чтобы быстро проанализировать состав больших конференций. В будущем функция появится и на других платформах.

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