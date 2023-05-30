Умные датчики МТС защищают дома Забайкалья от потопов и взломов

МТС сообщила о значительном росте спроса на интеллектуальные датчики контроля и учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных устройств на базе сети NB-IoT МТС с начала 2023 г. в Забайкальском крае увеличилось в полтора раза, при этом более 80% подключений приходится на сферу ЖКХ и предприятия бытового сектора.

Одна из крупных управляющих компаний Читы использует датчики протечки на базе NB-IoT-решения МТС для контроля за состоянием коммуникаций и возможных аварий на сетях тепло- и водоснабжения. Монтаж датчиков не требует специальных навыков и дополнительного инженерного оборудования, они устанавливаются на доступную поверхность в подвальных помещениях. В случае прорыва или появления избыточной влаги диспетчер управляющей компании получает уведомление об инциденте через мессенджер или web-интерфейс. Таким образом, уменьшается время на поиск и обнаружение аварии, а также обеспечивается круглосуточный мониторинг общедомового имущества. Это особенно важно во время отопительного сезона, когда коммуникации испытывают максимальную нагрузку.

Еще одно решение, направленное на обеспечение безопасности подвальных и технологических помещений, используют сразу две управляющие и одна ресурсоснабжающая организации. Датчики открытия, работающие на базе технологии интернета вещей NB-IoT МТС, фиксируют положение дверей и передают уведомление в случае несанкционированного проникновения, демонтажа датчика или его вскрытия. Умные датчики обеспечивают дополнительный контроль общедомового имущества и фиксируют каждый доступ в помещение, информируя об этом сотрудников ответственной за помещение организации.

«От бесперебойной работы управляющих компаний и быстрого устранения коммунальных аварий зависит комфорт и благополучие граждан. Технологические решения на базе NB-IoT позволяют решить самые различные задачи, при этом не требуя дополнительных расходов на монтаж электрических сетей или проводного интернета. Датчики автономны и в зависимости от назначения способны без перерывов и подзарядки работать от двух до пяти лет, что делает их универсальным вариантом не только для предприятий сферы ЖКХ, но и для многих других отраслей – от промышленности до сельского хозяйства», – отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.