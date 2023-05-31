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В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в Смоленске, Рославле, Сафонове и Десногорске Смоленской области. В зоне улучшенного покрытия проживает более 150 тысяч человек. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в них выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала сеть в Смоленске на проспекте Гагарина в районе гостиницы «Мегаполис», Смоленского педагогического колледжа, перинатального центра, Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

Работы по улучшению качества сети прошли в районе проезда Маршала Конева, где расположены налоговая служба, ледовый дворец и бассейн СГАФКСТ, Смоленская областная больница, Смоленский областной суд, а также на улицах 2-й Краснинской, Неверовского, Октябрьской революции, где находятся образовательные учреждения, торговые и коммерческие предприятия, кафе, медицинские центры, ТЦ «Центрум», Дом ребенка и др.

Телеком-оборудование в Смоленске также было обновлено и на Краснинском шоссе возле автомойки «Миг». Благодаря проведенным здесь работам в зону улучшенного покрытия попали и ЖК «Лазурный», «Солнечная долина», гостиница West, автомобильные салоны и сервисные центры, Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области.

«Мы отметили значительный рост интернет-потребления в этих районах и провели модернизацию оборудования с запасом емкости, чтобы в летний отпускной сезон, когда люди проводят больше времени в сети, голосовые звонки были чище, а интернет-страницы грузились быстрее. Также наша Big Data отметила двукратный рост турпотока в Смоленск уже на майских выходных, поэтому мы «прокачали» центр города еще и для туристов. Теперь смоляне и приезжие могут пользоваться всеми цифровыми сервисами МТС без задержек при интернет-соединении», – сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Также МТС модернизировала оборудование в трех крупных городах Смоленской области – в г. Сафоново в районе Ледового дворца и в восточной части города на улицах Сенная, Кутузова, Геологов и Сенном проезде.

В Рославле в результате проведенных на сети работ на юго-востоке города скорость мобильного интернета выросла в 34-м микрорайоне, а в Десногорске – в 1-м микрорайоне.

Ранее МТС «прокачала» скорость мобильного интернета на федеральной автомобильной трассе М-1 «Москва-Минск», и улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — Беларусь», по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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