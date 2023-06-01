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Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

«Эверлэнд» при партнёрской поддержке билайна и «Альянса по защите детей в цифровой среде» разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья.

Курс призван помочь молодым людям с инвалидностью, прежде всего, незрячим и слабовидящим, освоить цифровые программы и решения, позволяющие полноценно использовать смартфон и компьютер для повседневной жизни - учебы, общения, перемещения по городу, решения бытовых задач, интеграции в культурную жизнь и прочего.

Кроме того, курс призван познакомить обучающихся с компьютерной средой и предлагает в будущем рассмотреть возможность обучения профессиям, связанным с цифровыми технологиями: проектировщик решений для людей с особыми потребностями, специалист по универсальному дизайну, тестировщик сайтов, сервисов и цифровых витрин.

Основные характеристики курса:

  1. Разработан незрячими экспертами Эверленд по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов билайн университета.
  2. Обучение ведется применительно к трем платформам - Windows, iOS, Android. В перспективе - разработка обучающего модуля для работы на ОС Linux.
  3. В каждом тематическом блоке содержатся 10–14 коротких и информативных видео-уроков с демонстрацией основных действий при использовании компьютера или телефона. Видео сопровождаются текстовой частью, голосовым сопровождением и тестовыми заданиями для закрепления материала.
  4. Курс учит использовать наиболее распространенные помогающие технологии, ориентированные на широкий спектр нозологий: скринридер - программа считывания текста с экранов гаджетов, айтрекер - управление компьютером или телефоном с помощью глаз, программы для преобразования текста в речь и др.
  5. Отдельным направлением – изучение основ безопасности в интернете, раздел создан совместно с экспертами Лаборатории Касперского.

Курс находится в открытом доступе на платформе билайн.инклюзия. Для первоначального входа потребуется помощь взрослого.

На платформе создана возможность получения технической поддержки: эксперты из Эверленд будут помогать детям и родителям в случае возникновения вопросов и сложностей. В будущем планируется развивать трек волонтерских инициатив: оказывать помощь в освоении цифровых компетенций смогут волонтеры, разделяющие ценности проекта.

Александр Торбахов, генеральный директор билайн: «Цифровые технологии - важная составляющая современного детства. Мы убеждены, что дети с инвалидностью, не должны испытывать ограничения в доступе к важным составляющим жизни — это и игры, и общение, и учеба, и возможности самореализации. Поэтому билайн с 2007 года создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду равного доступа - мы адаптируем собственные сервисы, инвестируем в партнерские проекты. “Эверленд” - наш ключевой партнер: вместе мы создали целый ряд значимых инклюзивных решений. Я рад что сегодня, в День защиты детей, мы можем представить еще один проект, который может помочь решить базовую проблему неравенства, - сложность освоения технологий. Надеюсь, что курс поможет приобрести необходимые знания и навыки для независимости, поможет детям и подросткам в базовом изучении помогающих цифровых программ».

Елена Мартынова, основатель платформы «Эверленд»: «По последним данным Всемирной организации здравоохранения в мире проживает около 36 миллионов незрячих граждан и 217 миллионов людей, имеющих ограничения по зрению. 1,4 миллиона детей в мире страдают абсолютной слепотой и еще 18 миллионов страдают от разных проблем со зрением. Одна из основных проблем этой аудитории – незнание программ, помогающих обретать самостоятельность, взаимодействовать с компьютером и смартфоном, гиперопека родных и неподготовленность к получению профессиональных компетенций в перспективных профессиях. Наш курс направлен на решение этих базовых задач, и мы очень надеемся, что сумеем помочь семьям, где растут дети с инвалидностью, более уверенно смотреть в завтрашний день - есть и технологии, и программы их освоения, а в перспективе - и цифровые профессии, которые доступны для людей с нарушениями зрения. Мы обучаем этим профессиям на платформе evland.ru».

Программа курса была впервые опробована в ходе Летней мотивационной школы для незрячих детей и подростков, которую проводил билайн в июле 2022 года.

Подробнее в ролике.

Напомним, что билайн и «Эверлэнд» также являются амбассадорами проекта «Открыто для всех» и совместно развивают комплексные решения, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью: в июне 2022 года в рамках проекта билайн присоединился к Национальному инклюзивному договору.

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