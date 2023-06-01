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«Росэлектроника» представила автомобиль-разведчик для МЧС России

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил автомобиль экстренного реагирования для МЧС России. Новый комплекс предназначен для проведения разведки в зоне чрезвычайной ситуации и передачи информации органам управления.

Созданный Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику») комплекс экстренного реагирования представляет собой внедорожник на транспортной базе УАЗа Профи с расширенными габаритами. В салоне автомобиля находятся два рабочих места личного состава оперативной группы. Машина оснащена аппаратурой связи, в том числе радиостанциями стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», устройствами для подключения к интернету с применением криптографической защиты информации, системой видеоконференцсвязи, а также автономной системой энергообеспечения.

«Рязанский радиозавод уже поставляет для МЧС России мобильные узлы связи, а также мобильные комплексы информирования и оповещения населения. Наша новая разработка относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей, при этом обладает высокой проходимостью, что дает возможность разведывательным подразделениям МЧС проводить рекогносцировку непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Благодаря наличию различных средств связи, комплекс позволяет координировать развертывание полевого штаба для осуществления оперативного командования при устранении ЧС», – сказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

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