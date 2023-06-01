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В билайне популярные модели Infinix продаются со скидкой до 55%

В билайне продолжается акция на популярные модели смартфонов Infinix, они доступны на специальных условиях: при покупке акционного комплекта скидка на устройство может составить до 55% + бонусные рубли, которые можно потратить на услуги связи.

Одним из наиболее интересных вариантов выглядит модель Infinix HOT 30i, которая сочетает в себе отличные технические характеристики и доступную цену. Этот смартфон отличается мощным аккумулятором, он позволит использовать устройство весь день без подзарядки. Большой и яркий дисплей делает просмотр контента более комфортным, а двойная камера с поддержкой искусственного интеллекта позволяет делать высококачественные фотографии.

Приобретая Infinix HOT 30i в билайне, абонент получает его всего за 9 990 рублей с выгодой в 5 495 рублей. Скидка в 55% — настоящая находка для тех, кто хочет обновить свой смартфон по выгодной цене.

Но выгода не ограничивается только скидкой на устройство. В рамках акции предоставляется опция «Рубли на связь по акции» на 18 месяцев. Это означает, что помимо приобретения нового смартфона по сниженной цене, клиент также получает дополнительные средства, которые будут зачислены на баланс телефона.

Акция действует в офисах продаж и обслуживания билайна до 15 июня 2023 года на территории субъектов РФ, где есть покрытие сети оператора. Для новых абонентов также предлагается бесплатная SIM-карта, которая не входит в стоимость комплекта.

Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступа по ссылке.

Реклама: beeline.ru

Токен: LatgBTf2v

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