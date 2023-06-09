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В Средневековье на скоростях LTE

«Мегафон» запустил сеть LTE в поселке Некрасово, где располагается музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» – популярная достопримечательность туристического маршрута по Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Построенная телекоммуникационная инфраструктура поддерживает современные стандарты связи и позволяет жителям поселка и многочисленным гостям средневекового прусского замка пользоваться популярными и социально-значимыми интернет-сервисами. Введенное в эксплуатацию оборудование работает в диапазоне 1800 МГц. За счет проникающей способности частоты данного диапазона обеспечивают наилучшее покрытие сети как снаружи, так и внутри помещений, а также предоставляют доступ к высоким скоростям мобильного интернета. Теперь как местное население, так и путешественники могут пользоваться в локации услугами оператора на максимальных скоростях до 100 Мбит/с.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в поселке существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети – даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.

«Мы регулярно анализируем данные интернет-трафика и отмечаем изменение онлайн-привычек абонентов: пользователи стали смотреть больше видео в высоком качестве, играть в мобильные игры, использовать видеозвонки, передавать в мессенджерах огромные файлы. Чтобы успевать за растущими потребностями своих клиентов, мы устанавливаем новые базовые станции и увеличиваем пропускную способность существующих. Построенная в Некрасово инфраструктура позволит туристам в моменте делиться фото и видео в социальных сетях, а местным жителям пользоваться связью наравне с горожанами: работать и учиться удаленно, делать онлайн покупки», – сказал Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

«Мегафон» развивает инфраструктуру в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 г. оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», запустил 4G в поселках Заливино, где располагается Маяк Риндерорт и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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