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«Ростех» разработал независимую сеть передачи данных для беспилотников и промышленных объектов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал терминал для обмена информацией в замкнутой сети. Устройство позволяет организовать автономное информационное пространство для передачи данных телеметрии, текстовых сообщений и координат в режиме реального времени без интернета и без привязки к сотовым сетям.

Терминал на базе самоорганизующейся распределенной сети типа mesh, разработанный инженерами входящей в «Росэлектронику» компании «Интелтех», собирает данные с 16 различных датчиков и обеспечивает передачу информации на компьютер или смартфон через Wi-Fi или Bluetooth. Решение позволяет отправлять показания телеметрии и короткие текстовые сообщения объемом до 256 байт, а также определять координаты подключенных к сети устройств при помощи GPS и ГЛОНАСС. Область применения разработки – сбор данных о содержании вредных выбросов в окружающей среде, мониторинг технического состояния промышленных объектов и контроль деятельности персонала.

«Терминал обеспечивает безопасную связь на большой дальности и при минимальной мощности – 100-200 мВт. Устройство может быть использовано в комплектации беспилотных наземных и летательных аппаратов для обеспечения устойчивого к помехам канала управления и передачи телеметрии. Впервые мы представим экспериментальный образец изделия на предстоящем Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге», – сказал генеральный директор «Интелтеха» Михаил Винокур.

Площадь сетевого покрытия терминала для создания сети достигает в городских условиях полутора квадратных километров, на открытой местности – до 28 км2. При этом зона действия может быть увеличена при помощи модулей ретрансляции. Питание терминала организовано от литий-ионных аккумуляторов или внешнего зарядного устройства.

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