МТТ разработал голосового робота для агентства недвижимости Big City

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе VoiceBox для агентства недвижимости Big City, которое работает на первичном рынке жилья Москвы и предлагает новостройки бизнес-класса.

Цифровой помощник МТТ позволил агентству автоматизировать коммуникацию с потенциальными покупателями квартир и сократить расходы на реактивацию клиентской базы более чем в 10 раз. Кроме того, голосовой робот повысил конверсию, увеличил количество повторных обращений и снизил их стоимость.

На рынке недвижимости стоимость заявки составляет от 1 тыс. руб. и выше, а с помощью цифрового сервиса от МТТ ее удалось снизить до 63 руб., и теперь привлечение одного потенциального клиента с помощью голосового робота обходится компании в 15 раз дешевле.

Голосовой робот обзванивает клиентов агентства в Москве, озвучивает предложения голосом директора агентства, ведет диалог максимально естественно, распознает реплики абонентов, логически обрабатывает их и на основе ответов формирует отчет в личном кабинете. В случае, если человек проявляет заинтересованность в покупке недвижимости, ему перезванивает менеджер.

«В сфере недвижимости, где привлечение клиента на покупку обходится очень дорого, использование голосового робота особенно актуально. VoiceBox – это цифровой сотрудник, который не только упрощает и ускоряет процесс коммуникации с клиентом, но и существенно сокращает расходы на привлечение клиентов», – сказал директор по продукту МТТ VoiceBox Илья Парахневич.

«Голосовой робот может совершать 300 звонков в минуту, работает 24/7 и достигает более высоких результатов по сравнению с операторами колл-центра. Внедрение данного решения позволило нам сократить расходы на клиентскую коммуникацию более чем в десять раз», – сказал генеральный директор агентства Big City Роман Поляков.