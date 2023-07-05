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Программные комплексы Sitronics KT для решения навигационных задач внесены в реестр российского ПО

Радиолокационный судовой комплекс «Беринг.РЛД», а также электронная картографическая навигационно-информационная система «Беринг.ЭКНИС» включены в реестр ПО Минцифры РФ. Это первые российские навигационные системы в реестре отечественного ПО, применение которых предусмотрено международной конвенцией СОЛАС-74 для обязательной установки на судах.

Сразу две разработки Sitronics KT (входит в Sitronics Group), являющиеся составными частями навигационного комплекса «Беринг» — судовая радиолокационная станция «Беринг.РЛД» и «Беринг.ЭКНИС», включены в реестр российского ПО Минцифры РФ.

Включение программного обеспечения «Беринг.РЛД» и «Беринг.ЭКНИС» в реестр отечественного ПО подтверждает российское происхождение продуктов, работа на базе отечественной операционной системы Astra Linux делает продукты независимыми от иностранных решений. Наличие сертификатов соответствия РМРС обеспечивает возможность установки на морские суда без ограничений.

«Беринг.РЛД» — программно-аппаратный комплекс для установки на судах, который решает широкий спектр навигационных задач: обеспечивает обнаружение и отображение местоположения других судов, береговой черты, надводных объектов и препятствий, а также средств навигационного ограждения. Система предназначена для морских судов валовой вместимостью от 500 тонн. Унификация программных компонентов обеспечивает надежность работы ПО и его обновление. Модульность решения позволяет проводить модернизацию под нужды отдельных судовладельцев с минимальными затратами.

Электронная картографическая навигационно-информационная система — ЭКНИС предназначена для обеспечения безопасности плавания, планирования маршрута плавания и контроля следования судна по нему, автоматического контроля навигационной безопасности судна. Она позволяет видеть информацию о ближайших маневрах, отображает навигационную обстановку, идентифицирует опасные цели. Решение может применяться как отдельно, так и сопрягаться с «Беринг.РЛД».

«Включение в реестр российского программного обеспечения дает клиентам гарантию долгосрочного применения наших продуктов без рисков и ограничений. Для нас как для поставщика ПО и программно-аппаратных отраслевых решений для судоходства это конкурентное преимущество на рынке», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

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