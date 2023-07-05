В крупнейших городах Саратовской области ускорили мобильный интернет

«Мегафон» модернизировал телеком‑инфраструктуру в Саратове, Энгельсе и Балаково. Оператор перевел базовые станции, работающие в среднем частотном слое, на технологию LTE. Такое решение позволило повысить основные параметры сети: емкость и пропускную способность, а также до 30% увеличить абонентские скорости. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании улучшили порядка 120 объектов связи в густонаселенных городских районах, ближайших дачных массивах и селах, в том числе Шумейке, Усть-Курдюме и в населенных пунктах Гагаринского района. Такое количество модернизированных базовых станций обеспечило еще более плотное 4G‑покрытие в регионе. Связь LTE стала доступна в тех местах, где ранее сигнал был слабым или отсутствовал вовсе, например, в домах с толстыми наружными стенами.

Ежемесячно жители и гости Саратова, Энгельса и Балаково расходуют 53% от всего мобильного трафика в регионе. Только в июне горожане потратили в Сети свыше 7 ТБ данных. Такого объема хватит, чтобы выложить 1,5 млрд фотографий в соцсети.

«За год средний интернет‑трафик жителей эти трех городов увеличился на 20%. Наибольшая динамика зафиксирована в областной столице — 25%. Рост передаваемой информации, растущий спрос на видеоконтент и онлайн-коммуникации требуют постоянного развития и модернизации сетей связи. Мы используем разные подходы для улучшения качества наших услуг. Рефарминг позволил повысить эффективность оборудования в короткие сроки и на значительной территории, где суммарно проживает более 1,3 млн человек», — сказал Андрей Башкевич, директор «Мегафона» в Саратовской области.

Оператор продолжает масштабный проект по модернизации базовых станций в регионе. В июне 2023 г. инженеры переоборудовали объекты связи в общей сложности в 15 населенных пунктах. Среди них не только города, городские агломерации и райцентры, но и небольшие отдаленные поселения, такие как поселок Малая Тополевка, села Подсосенки, Ивановка и Быков Отрог.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.