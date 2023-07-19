МТС объявила о партнерстве с сервисом ментального здоровья Meditopia

МТС заключила стратегическое партнерство с сервисом Meditopia, в рамках которого абоненты МТС получат эксклюзивные условия использования подписки «Meditopia: Сон и Медитация» — возможность помесячной оплаты и 30 дней бесплатного промопериода.

В рамках подписки абоненты получат доступ к более чем 1 тыс. медитаций, способных работать с различными эмоциональными состояниями человека независимо от возраста или жизненного опыта. Подписка также включает персональный ежедневный гид по медитации, инструменты для улучшения качества сна — дыхательные и визуальные упражнения, сказки на ночь, работу с восприятием своего тела и пищевым поведением, измеритель осознанности, отслеживание эмоций и многое другое.

«Мы открыты к расширению экосистемы МТС партнерскими цифровыми продуктами и планируем предлагать нашим клиентам эксклюзивные условия доступа к лучшим сервисам на рынке. Благодаря партнёрству с Meditopia линейка наших lifestyle-сервисов пополнится инструментами для ментального здоровья и душевного равновесия мирового уровня», – отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

«Мы очень рады объединить наши усилия с МТС, компанией, известной своим инновационным подходом к цифровым решениям, – сказал Берк Йылмаз (Berk Yılmaz), соучредитель Meditopia. – Наше партнерство демонстрирует общее видение того, как сделать ментальное здоровье более доступным, тем самым позволяя людям жить спокойной и сбалансированной жизнью. Это сотрудничество, несомненно, позволит нам охватить более широкую аудиторию, что соответствует нашей миссии: поддержать как можно больше людей на их пути к улучшению психического здоровья. Абоненты МТС теперь смогут иметь неограниченный доступ к библиотеке Meditopia, включающей в себя инструменты для осознанного и стойкого преодоления жизненных трудностей».

Новые подписчики «Meditopia: Сон и Медитация» от МТС могут протестировать сервис бесплатно в течение 30 дней. Когда пробный период завершится, плата составит 279 руб. в месяц. Оплатить подписку можно с лицевого счета в приложении «Мой МТС». Подключить подписку клиенты смогут в мобильном приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте.