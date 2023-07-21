ДИТ Москвы: 350 тыс. раз горожане воспользовались городским Wi-Fi на автостанциях, речных и автовокзалах с начала года

Городским Wi-Fi на автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах Москвы воспользовались около 350 тыс. раз с начала года. Сегодня все они подключены к бесплатному беспроводному интернету: воспользоваться им можно на Центральном автовокзале, на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, на автостанциях Варшавская и Орехово, а также на Северном и Южном речных вокзалах.

«Бесплатный Wi-Fi на столичных автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах – это удобный и востребованный у пассажиров сервис. Помимо быстрого интернета перед отправлением здесь всегда можно воспользоваться комфортными залами ожидания, зарядить телефон и посидеть в кафе. Московские авто- и речные вокзалы уже сегодня – одни из лучших в Европе по уровню обслуживания пассажиров. А с открытием автовокзала «Красногвардейский» этой осенью мы полностью выполним задачу мэра Москвы Сергея Собянина по обновлению всех автостанций», – отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

В 2020 г. точки доступа городского Wi-Fi появились на обновленном Северном речном вокзале. А в 2023 г. бесплатная сеть появилась и на Южном речном вокзале, который открылся после реконструкции, в здании вокзала установили 12 точек доступа к сети Moscow_WiFi_Free.

Бесплатным интернетом можно пользоваться в кафе, ресторане, на выставке Музея транспорта Москвы, а также когда выбираете билет, чтобы совершить речное путешествие.

«Только с начала текущего года к сети Moscow_WiFi_Free на территории этих транспортных объектов подключились уже около 9 тысяч горожан. Востребованность сервиса растет благодаря удобной авторизации и высокой скорости, которую обеспечивают около 70 хот-спотов. Это позволяет тысячам людей в любой нужный момент получать необходимую информацию и с комфортом проводить время в ожидании поездки», – отметил Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» столичного Департамента информационных технологий.

Всего столичная сеть Wi-Fi объединяет более 24 тысяч точек доступа к интернету. Точки доступа установлены в студенческих общежитиях, парках, спортивных, социальных и культурных учреждениях, на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.

Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к бесплатному интернету, можно на интерактивной карте на портале mos.ru.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по SMS, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

Для подключения к беспроводному интернету по всему городу повторная авторизация не нужна. В соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо раз в три месяца проходить повторную идентификацию.