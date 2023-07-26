CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация
|

«Росэлектроника» разработала систему контроля состояния судов и обеспечения навигационной безопасности

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал систему контроля состояния судов и обеспечения навигационной безопасности. Решение гарантирует возможность аварийного оповещения во всех районах Глобальной морской системы связи при бедствии. Изделия на 100% производятся из отечественных комплектующих и способны заменить импортное оборудование. Начало серийного производства и внедрение аппаратуры запланировано на 2024 г.

Аппаратно-программная платформа передачи данных позволяет контролировать состояние судна и экипажа на всем маршруте, а также обеспечивает экстренную связь с судами вне зависимости от места их нахождения. Входящее в состав решения оборудование устанавливается на кораблях и объектах береговой инфраструктуры.

Платформа создана специалистами НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику») и построена на базе отечественных радиопередающего и радиоприемного устройств «Нептун ПВ/КВ» и «РПУ-ПВ/КВ».

Кроме того, система включает автоматизированное рабочее место оператора, планшет обстановки, приемник автоматической идентификационной системы, антенно-фидерные устройства, коммутаторы, модемы, а также Wi-Fi-оборудование и планшеты дежурных специалистов.

«Во всех районах глобальной морской системы связи должна быть обеспечена постоянная возможность аварийного оповещения. Применение современных методов конструирования и проектирования позволило нашим инженерам в кратчайшие сроки создать отечественную систему контроля судов и навигационной безопасности, не уступающую зарубежным образцам, а по ряду показателей – превосходящую их», – сказал временный генеральный директор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ChatGPT заработал на Android

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

«Билайн» добился в Конституционном суде пересмотра российского законодательства

«Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе

Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект

Погиб топ-менеджер «Ростелекома»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще