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«Росэлектроника» начинает поставки интегрированного комплекса связи для кораблей иностранным заказчикам

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начинает поставки за рубеж экспортного варианта интегрированного комплекса связи Р-760 для оснащения катеров и кораблей различного назначения. Аппаратура может использоваться на всех типах судов, включая боевые корабли первого ранга.

Интегрированный комплекс связи Р-760, разработанный Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), предназначен для ведения радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами.

В состав комплекса входят корабельные антенны, антенные коммутаторы, антенно-согласующие устройства, цифровые приемники, передатчики и радиостанции, также разработанные ОНИИП.

Технические решения, реализованные при создании оборудования, позволяют менять состав средств связи комплекса в зависимости от класса и назначения судна без каких-либо существенных доработок. В период эксплуатации корабля возможно расширение функциональных возможностей изделия установкой обновленного программного обеспечения без замены аппаратной части.

«Применение технологии программно-определяемого радио (SDR) обеспечивает комплексу Р-760 практически неограниченный модернизационный ресурс. Это позволяет улучшать тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создавать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи, что в значительной степени повышает экспортный потенциал нашей продукции. В соответствии с достигнутым соглашением мы в этом году начинаем поставки заказчикам экспортного варианта комплекса Р-760», – сказал генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

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