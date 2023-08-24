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Компания «Транстелеком» предоставит доступ к сети Wi-Fi гостям Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Pro//движение.экспо»

«Транстелеком», провайдер цифровых сервисов и оператор связи, станет телекоммуникационным партнером Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Pro//движение.экспо», который пройдет с 24 по 28 августа 2023 года в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге. «Транстелеком» предоставит беспроводной доступ в интернет для гостей и участников события.

Специально для масштабного отраслевого мероприятия организовано Wi-Fi покрытие на территории павильона выставочной экспозиции. Работы выполнены в рамках модернизации и повышения мощности Wi-Fi сети музея, которую ранее создала Компания «Транстелеком». Сервис реализован на отечественном оборудовании с поддержкой бесшовного роуминга. Это означает, что, перемещаясь между различными локациями музея, даже существенно удаленными друг от друга, посещая выставку и деловую программу, пользователь услуги будет оставаться на связи без необходимости «ручного» переподключения между точками доступа. Беспроводной доступ в интернет будет организован с соблюдением требований российского законодательства, c простой процедурой регистрации. Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi, посетителям мероприятия будет необходимо единожды пройти авторизацию своего мобильного устройства.

Для иностранных посетителей форума предусмотрен другой сценарий авторизации в сети – по ваучеру, который можно получить на специальных промостойках. Зарубежные гости могут не иметь SIM-карты российского мобильного оператора, что затрудняет стандартную процедуру регистрации, поэтому система получения логинов и паролей для Wi-Fi сети по ваучеру будет востребована среди иностранных участников форума.

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Компания «Транстелеком» работает на рынке уже более 25 лет. Компания является провайдером цифровых сервисов и входит в число российских операторов широкополосного доступа в интернет. «Транстелеком» предоставляет магистральные услуги связи для крупнейших корпоративных клиентов. Компания вовлечена в процессы цифровой трансформации транспортно-логистической сферы. ТТК оказывает транспортным предприятиям услуги связи и высокоскоростных корпоративных сетей, развивает и обеспечивает эксплуатацию инфраструктуры систем связи и транспортной безопасности. Компания развивает новые компетенции - в сфере дистанционного обслуживания клиентов, внедряет системы видеонаблюдения и видеоаналитики, технологии искусственного интеллекта.

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