Клиенты «Телфин» переходят на городские телефонные номера и сокращают расходы на связь на 35%

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизирует телефонную сеть компании «Вентиннова», современного российского производителя и поставщика оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, и оптимизирует расходы на связь на 35%.

«Вентиннова» является производителем, сертифицированным дистрибьютором и дилером разработчиков систем вентиляции и кондиционирования воздуха в России и дружественных странах. Для повышения качества обслуживания и уровня сервиса компания обновила корпоративную телефонную сеть и внедрила решения по виртуальной телефонии. Теперь коммуникации с клиентами ведутся на базе единой платформы «Телфин».

АТС «Телфин.офис» обеспечивает бесперебойный прием звонков по нескольким линиям, что позволяет компании не пропускать входящие обращения клиентов и партнеров. В случае отсутствия в офисе благодаря переадресации сотрудники удаленно обрабатывают звонки с мобильных телефонов. Таким образом компания обрабатывает до 95% всех обращений заказчиков.

«Виртуальная телефонная станция помогла повысить скорость обработки коммуникаций и, что особенно важно, увеличить мобильность сотрудников. Теперь мы работаем всегда и везде, даже находясь в командировке или отпуске, в России и за рубежом. В поездках не всегда есть интернет, а благодаря переадресации можно принимать звонки с мобильного телефона даже по сотовой связи», — сказал Александр Ведищев, директор по развитию «Вентиннова».

Компания проанализировала обращения клиентов по территориальному признаку и остановилась на номерах регионов наибольшего сосредоточения клиентов. Был подключен единый городской номер, что позволило оптимизировать бюджет и снизить расходы на связь на 35%. Кроме обработки входящих звонков, виртуальный номер Москвы еще используется и для активных продаж. В данном сегменте экономики цикл продаж может занимать долгое время и проходить через несколько этапов общения, а коммуникации носят более персонализированный характер, поэтому сотрудники, как правило, переходят на свои мобильные телефоны.

«Все договоренности, которые достигнуты с клиентами и партнерами в рамках телефонных переговоров по мобильным или городским номерам, автоматически фиксируются в виртуальной АТС. Готовая интеграция с системой «Мегаплан», которой сейчас пользуются сотрудники «Вентиннова», позволяет фиксировать все данные в CRM и вести всю историю сотрудничества в одном месте. Таким образом, компания может управлять продажами, контролируя исполнение сроков задач», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В планах компании «Вентиннова» существенно расширить многоканальность рабочей АТС и масштабировать корпоративную телефонную сеть за счет включения отдела клиентского сервиса и технической поддержки. Для оптимизации работы административного отдела планируется подключение виртуального секретаря или голосового робота.