Бесплатный городской Wi-Fi появился в студенческом общежитии Курчатовского института

В преддверии нового учебного года более 60 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету года установили в студенческом общежитии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Благодаря этому учащиеся могут успешно готовиться к лекциям и семинарам, изучать дополнительные образовательные материалы, включая видеоматериалы, общаться с друзьями и близкими. Об этом CNews сообщил представитель Департамента информационных технологий Москвы.

«Качественный интернет необходим для эффективного обучения и комфортной жизни. На сегодняшний день городская сеть Wi-Fi охватывает более 170 общежитий 36 столичных вузов, в которых установлено около 15 тыс. точек доступа. Скорость интернета там составляет не менее 10 Мбит/с, что позволяет студентам с комфортом проходить онлайн-курсы, общаться с преподавателями, а также работать с видеоматериалами. Только с начала этого года отмечено свыше 10 млн подключений к сети городского Wi-Fi в студенческих общежитиях», – сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы.

Бесплатный городской Wi-Fi появился в студенческих общежитиях Москвы в 2015 г. Точки доступа устанавливают на основе заявок учебных заведений.

«Доступ к интернету важен студентам и аспирантам постоянно, в том числе в месте проживания. Мы благодарим мэрию Москвы за оперативную реакцию на наше обращение и подключение к программе оснащения общежитий Wi-Fi. У нас с мэрией Москвы планируются и другие проекты, уверен, что и они реализуются столь же успешно», – отметил Марат Камболов, директор НИЦ «Курчатовский институт».

Всего в столице работает более 24 тыс. точек доступа к городской сети Wi-Fi. Помимо студенческих общежитий, бесплатный беспроводной интернет доступен в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по SMS. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Чтобы пользоваться беспроводным интернетом по всему городу, повторная авторизация не нужна. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.