Половина клиентов операторов спутникового ТВ знают причину атак на вещание

Оператор спутникового телевидения «Триколор» провел исследование среди своих клиентов. Его цель — выяснить, насколько абоненты осведомлены о текущей ситуации с помехами в вещании, а также их причинах. Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

«Триколор» поделился результатами исследования, проведенного в августе 2023 г. Оператор проанализировал знание клиентов об атаках на спутниковое вещание, которые продолжаются уже более полугода. Ранее «Триколор» заявил, что абоненты российских спутниковых операторов с января 2023 г. испытывают сложности при просмотре телевидения. Их причина — волна помех с территории сопредельного государства.

Исследование проводилось методом телефонного опроса по выборке, которая структурно соответствует базе оператора. Наибольшим ее сегментом стали клиенты из ЦФО и ЮФО в возрасте 35-59 лет, подтвердившие наличие помех в вещании за последние два месяца. Свыше 50% опрошенных, которые спонтанно называли причину, указали «Внешние атаки». Вторым по популярности вариантом ответа стал «Проблемы со спутником» — более нейтральный при сохранении той же смысловой нагрузки. Его выбрали 26% респондентов. 19% опрошенных указали в качестве причины перебоев в вещании погоду.

«"Триколор" честен со своими клиентами, всегда остается с ними в диалоге и прямо озвучивает существующие трудности. Проведенное исследование подтвердило, что теперь наши абоненты понимают природу помех в вещании, и мы благодарны, что относятся к сложившейся ситуации с пониманием», — сказал Алексей Липилин, заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании «Триколор».

В начале августа 2023 г. «Триколор» также сообщил, что с 26 июля 2023 г. началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России. В ответ на это оператором был разработан и запущен в реализацию план противодействия. В частности, это потребовало перевода клиентов в Калининградской области на российский спутник «Экспресс-АТ1». На пресс-конференции в Калининграде «Триколор» отчитался, что переход осуществили уже порядка 20 тыс. клиентов.

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«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам 2022 г. общая база Триколора составила 12,283 млн домохозяйств.