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АО «ГЛОНАСС» протестировало систему аварийного оповещения на маломерных судах

«ЭРА-ГЛОНАСС» протестирована для передачи экстренных вызовов о происшествиях на маломерных судах и мониторинга их местоположения на водных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пилотный проект был организован совместно с МЧС России, Минтрансом России и Ространснадзором.

Система спутниковой навигации была установлена на различные типы маломерных судов, а также спасательные жилеты. Информация о возникновении аварийной ситуации в течение нескольких секунд по спутниковой и сотовой связи передавалась оператору и далее с указанием местоположения плавсредства поступала в Санкт-Петербург.

В случае нахождения человека за бортом точные координаты его местоположения отображались на бортовых компьютерах судна и оперативно передавались спасателям.

Во время мероприятий по тестированию аппаратуры были продемонстрированы возможности «ЭРА-ГЛОНАСС» в части мониторинга местоположения маломерных судов, их перемещения, а также контроля технического состояния водного транспорта.

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