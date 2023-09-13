«Мегафон»: в городах и селах Удмуртии увеличилось потребление интернета

Жители Удмуртии стали потреблять больше мобильного трафика. По данным аналитиков «Мегафона», за год рост передачи данных в регионе составил 30%. Заметнее всего оказалась динамика в использовании скоростного 4G-интернета. Сегодня на него уже приходится 87% от всего объема передачи данных.

За год трафик в LTE прибавил 10 процентных пунктов. Этому способствовало развитие сети в регионе, активное распространение современных смартфонов, программа рефарминга по переводу частот из 2G и 3G в современный стандарт LTE, а также растущая потребность пользователей скачивать данные на комфортно высокой скорости.

Самыми качающими пользователями среди городов региона стали жители Сарапула, Ижевска и Глазова. Здесь в среднем на одного пользователя смартфона или планшета приходится наибольшее количество мегабайт. К примеру, в Ижевске и Глазове скачивают на 15% меньше лидера. В первой десятке среди сельских населенных пунктов Байситово, Зямбайгурт, Кокман, Новая Бия, Новая Гыя, Пазял, Сева, Сюрек, Удугучин и Юнда.

«Жители Удмуртии активно используют видеосвязь вместо обычных звонков, смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, обмениваются фото и роликами в мессенджерах и социальных сетях. Все это увеличивает нагрузку на сеть оператора. Чтобы качество услуг и скорость передачи данных оставалась высокими, мы отслеживаем локации, в которых растет онлайн-трафик и проводим там расширение емкости и 4G-покрытия», — сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее техническая служба оператора провела масштабные работы по увеличению покрытия сети четвертого поколения, которые затронули более 50 локаций в регионе. Эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в Ижевске, Воткинске и Глазове, на территории природного парка «Усть-Бельск», в коттеджных и дачных поселках, а также в 26 сельских населенных пунктах Удмуртии.