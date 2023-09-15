МТС запустила сеть LTE в 90 селах Алтайского края

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Алтайского края. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 90 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшее количество новых интернет-локаций — девять — насчитывается на карте Топчихинского района, в Алтайском районе — шесть, в Тюменцевском — пять, по три села в Косихинском, Тальменском, Баевском, Троицком, Благовещенском, Краснощековском районах и др.

Теперь еще порядка сорока пяти тысяч жителей края смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«В сельской местности проживает более 40% жителей Алтайского края, далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны сервисы, которыми уже давно пользуются горожане. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в крае, особенное внимание уделяя малым селам, где мобильный интернет является единственным способом выхода в сеть», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.