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«Мегафон» в 1,5 раза ускорил интернет в зонах отдыха на озере Рубское

«Мегафон» построил новые объекты инфраструктуры вдоль побережья озера Рубское в Тейковском районе, куда ежегодно приезжает несколько тысяч любителей загородного отдыха. Теперь рыбаки и отдыхающие смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости выше 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Основные работы были проведены недалеко от курорт-отеля «Чайка», расположенного на побережье озера. Рубское — реликтовое озеро ледникового происхождения и самое крупное из озер на территории области с площадью водного зеркала около 300 гектаров. Оно входит в число наиболее популярных мест для активного отдыха на воде в теплое время года. Построенная инфраструктура охватила высокоскоростным мобильным интернетом пляжи, студенческие лагеря, базы отдыха, а также участок автодороги до деревни Синяя Осока.

Чтобы предоставить отдыхающим на озере качественные услуги связи оператор развернул сеть в среднечастотном и низкочастотном диапазонах. В результате проведенных работ абонентам компании стали доступны не только преимущества быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE – технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. Уже сегодня отдыхающие могут смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, общаться в мессенджерах и социальных сетях.

«Озеро Рубское является одним из любимых мест отдыха у ивановских жителей. Только за три летних месяца здесь побывало более 50 тысэ. абонентов, они проговорили более 40 тыс. минут и прокачали около 4 тыс. ГБ. Благодаря интернету и голосовой связи теперь можно следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, при необходимости вызвать медицинскую помощь или спасателей, а также делиться впечатлениями и фотографиями с отдыха в соцсетях и мессенджерах», - сказала Ирина Манова, директор «Мегафона» в Ивановской области.

Также специалисты компании ускорили мобильный интернет еще в одном популярном месте отдыха ивановцев - в Кинешме на реке Волге, Всего с начала 2023 г. оператор модернизировал и построил около 20 базовых станций в областном центре и в районах области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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