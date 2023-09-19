МТС обеспечила связью крупное золоторудное месторождение Павлик

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула сеть LTE на территории одного из старейших золоторудных месторождений Павлик в Тенькинском районе Магаданской области. Базовая станция, установленная в центре месторождения, обеспечивает мобильной связью и скоростным интернетом все важнейшие производственные площадки, расположенные на руднике. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Крупнейшее горнорудное месторождение региона Павлик располагается на востоке области в сложной гористой местности и занимает площадь около 6 квадратных километров. Новое телекоммуникационное оборудование МТС установлено на центральной части золоторудного месторождения на мачтовой конструкции высотой более 25 метров и обеспечивает мобильной связью корпуса дробления, галерею подачи руды, ремонтные мастерские и другие производственные помещения. Теперь сотрудники, находясь в любой точке месторождения, могут решать производственные задачи при помощи цифровых решений, совершать видеозвонки, а в свободные часы пользоваться интернетом.

Воспользоваться мобильной связью также могут водители горной техники и большегрузов, а также автопутешественники, отправившиеся исследовать «Золотое кольцо Колымы» - Тенькинскую трассу. За считанные секунды абоненты МТС могут загрузить онлайн-путеводитель, узнать прогноз погоды в районе и возможные затруднения на трассе, выгрузить в соцсети фото и видео, забронировать гостиницу или купить онлайн билеты на самолет. При возникновении нештатной ситуации на горной дороге водители смогут вызвать службу спасения или буксир для транспортировки на СТО в ближайшее поселение или столицу Магаданской области.

«Надежная связь не только позволяет оперативно решать бытовые и производственные задачи, но и положительно отражается на настроении сотрудников рудника, которые из-за работы подолгу не видят своих близких. Ранее мы уже обеспечили связью расположенный неподалеку поселок имени Гастелло, преодолев сложности, связанные с местным ландшафтом. Территория и масштаб горнорудных работ в области постоянно увеличиваются, и у МТС есть опыт и технические решения, чтобы обеспечивать связью и доступом к экосистемным цифровым продуктам важнейшие «природные кладовые» Магадана», - отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.