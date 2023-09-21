CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Телеком Облака
|

beeline cloud представил новый продукт Cloud Kubernetes Clusters

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) выводит на рынок новый продукт комплексного управления кластерами Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестрации контейнеризированных приложений) в облаке. beeline cloud заключил соответствующее партнерское соглашение с компанией «Флант».

Платформа Deckhouse, являющаяся основной составляющей услуги Cloud Kubernetes Clusters (комплексное управление кластерами Kubernetes в облаке), построена на базе ванильного Kubernetes с дополнительными модулями для управления сетями и обеспечения безопасности работы микросервисных приложений. Кроме того, Deckhouse соответствует концепции No-Ops (отсутствие операций), чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке и эксплуатации ПО. Cloud Kubernetes Clusters обеспечивает безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок.

Kubernetes — лидирующая Open Source-платформа для работы с контейнерами, общепризнанный стандарт оркестрации. Это оптимальное решение для развертывания микросервисной инфраструктуры и cloud-native-приложений (приложений, использующих преимущества облачной модели).

Усилив свое предложение платформой Deckhouse, облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru.

Токен: LatgBY3yp

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телеком-отрасль полюбила джунов. Специалистам без опыта доступны десятки тысяч вакансий. Зарплаты постепенно растут

Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время

Власти запрещают продавать виртуальные мобильные номера, через которые выманивали деньги у россиян

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER EasyView HS2401: безрамочный монитор начального уровня

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще