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В быстрорастущих районах Йошкар-Олы расширили покрытие LTE

Более чем 50 тыс. жителей микрорайонов Сомбатхей, Дружный, 9Б стали быстрее выходить в Сеть. Установка дополнительного телеком‑оборудования позволила расширить зону действия 4G «Мегафона» и улучшить параметры передачи данных.

Оператор построил телекоммуникационную инфраструктуру в кварталах с плотной жилой застройкой. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ скорость интернета в мобильных устройствах населения выросла до 30%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для улучшения качества связи инженеры задействовали наиболее эффективные для густонаселенных городских локаций частотные диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть.

«На Йошкар-Олу приходится 49% интернет‑трафика всего региона. С начала года жители республиканской столицы уже скачали из сети порядка 13 тыс. ТБ информации, что на 17% больше чем за аналогичный период прошлого года. Расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже действующих базовых станций и расширить площадь покрытия сети LTE. Теперь местные жители и гости города смотрят видео, играют в онлайн-игры и отправляют сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях», — сказал Алексей Кошкин, директор «Мегафона» в Марий Эл.

Оператор увеличил зону покрытия и стабильность связи на улице и внутри помещений, в том числе в офисах, культурных, досуговых, государственных и учебных учреждениях, а также в торговых сетях.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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