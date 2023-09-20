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В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет

«Мегафон» в среднем на 25% увеличил скорость мобильного интернета в городах и селах республики. Такие результаты дал перевод в современный стандарт LTE частот, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает более двух миллионов человек. Изменения затронули улицы Уфы, Баймака, Белебея, Ишимбая, Кумертау, Мелеуза, Октябрьского, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Туймазов, а также около 20 небольших поселений в районах.

Перед проведением работ «Мегафон» с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории Башкирии. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи: площади покрытия в регионе, проникновения сигнала внутрь зданий и скорости загрузки данных. Также благодаря модернизации значительно расширилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает звонящих кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

«Наши абоненты даже в небольших населенных пунктах мгновенно загружают объемные файлы, общаются по видеосвязи и играют в онлайн-игры. Чтобы предоставлять им комфортные скорости, мы регулярно расширяем возможности действующего оборудования. Причем в первую очередь в тех локациях, где растут объемы интернет-трафика», — сказал директор «Мегафона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Оператор регулярно проверяет как нагрузку на сеть в регионе, так и востребованность новых сетевых сервисов у пользователей. К сентябрю 2023 г. жители республики начали ежемесячно использовать на 15% больше данных, чем годом ранее.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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