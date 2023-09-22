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МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании

МТС реализовала проект по внедрению умных приборов учета электроэнергии с eSIM-чипами. Устройства российского производства установлены на сетях Томской распределительной компании и позволяют дистанционно собирать данные об объеме переданной электроэнергии.

Технология eSIM позволяет удалённо загружать виртуальную SIM-карту на чип, вмонтированный в оборудование, и за счет этого менять абонентский профиль без использования пластиковой SIM-карты. Специальный eSIM-чип (eUICC чип формата MFF2) монтируется в прибор учета на этапе заводской сборки. За счет герметичного корпуса такие счетчики обладают повышенной отказоустойчивостью и практически не подвержены перепадам температур или вибрации.

Кроме того, технология eSIM более экологична по сравнению с использованием традиционных SIM-карт, поскольку позволяет сократить использование пластика.

«По оценке экспертов к концу 2025 г. через eSIM будет подключена четверть всех умных устройств. При этом значительную часть устройств составят именно устройства измерений. Интеллектуальные счетчики с модулем eSIM могут использоваться как в частных домовладениях, так и на технологических стыках поставщиков электроэнергии. С начала 2023 г. клиент уже подключила 400 приборов учета с eSIM, еще почти 900 устройств будут установлены до конца года. Здорово, что передовые технологичные практики активно применяются в коммунальном хозяйстве нашего региона», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

«Интеллектуальные приборы учета существенно облегчают съем показаний потребления электроэнергии. Нет необходимости проводить обходы и беспокоить людей. Компания в режиме реального времени может зафиксировать показания счетчика. Кроме того, они позволяют бороться с фактами безучетного потребления, так как воздействовать на прибор учета невозможно. Данный формат счетчиков компания стала внедрять с 2022 г.», – отметил Виталий Власов, и.о. заместителя генерального директора по реализации услуг ТРК.

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