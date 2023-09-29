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В «Яндекс картах» появился новый маршрут водного транспорта Москвы

Второй регулярный водный маршрут Печатники — ЗИЛ появился в «Яндекс картах» и учитывается при планировании поездок. Карты могут предложить поехать на водном транспорте с пересадкой на метро или автобус, если так быстрее добраться до нужного места.

На карте уже отображается шесть новых причалов: ЗИЛ, Автозаводский мост, Кленовый бульвар, Южный речной вокзал, Нагатинский Затон и Печатники. Нажав на любой, можно посмотреть расписание судов.

Кроме того, за движением водного транспорта можно следить в реальном времени. Достаточно включить режим «Транспорт», чтобы увидеть, где идут суда и через сколько они будут у причала.

«Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В «Картах» можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики в ресторанах и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуется 90 млн человек.

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