Паромы Росморпорта получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности

Экопаромы ФГУП «Росморпорт» «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», осуществляющие перевозки на линии «Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград», в конце сентября 2023 г. получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС).

Документы, выданные Российским морским регистром судоходства, дают право осуществлять дистанционное управление судами с возможностью перехода на ручное управление при движении в море. При прохождении узкостей и входе в порт используется ручное управление совместно с системой поддержки принятия решений.

Работы по оснащению паромов системами а-Навигации осуществлялись ФГУП «Росморпорт» совместно с компанией Sitronics KT с 2022 г. в рамках федерального проекта «Автономное судовождение».

На сегодняшний день паромы оснащены оборудованием а-Навигации, включая автономную навигационную систему, оптическую систему анализа окружающей обстановки и состояния судна, систему управления движением и маневрированием, а также систему контроля и наблюдения за системами судна.

Для обеспечения дистанционного режима управления судами в Санкт-Петербурге создан центр дистанционного управления ФГУП «Росморпорт» (ЦДУ), который обеспечивает возможность мониторинга за окружающей навигационной обстановкой, контроля основных параметров движения паромов, а также дистанционного управления судами, находящимися в открытом море. ЦДУ оснащен необходимым оборудованием, в частности, пультом дистанционного управления, и является рабочим местом оператора автономного судна.

Присвоение паромам «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» класса автономности RC MC — MC DC Российского морского регистра судоходства является важным этапом развития отечественной технологии автономного судовождения: это позволит получать практический опыт а-Навигации для последующего широкого внедрения технологий автономного судовождения в России и в мире.

«В 2021 г. мы были первыми, кто испытал технологию а-Навигации в реальных условиях на судах коммерческого флота. На паромы мы устанавливали уже, можно сказать, серийное изделие, но несмотря на огромный опыт в разработке таких систем, сертификат об автономности судов получен впервые. Теперь есть все условия для массового внедрения а-Навигации, и Россия является в этом направлении пионером», — сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.