​2ГИС улучшил отображение геопозиции на iOS в Москве

Мобильный 2ГИС научился точнее определять местоположение пользователя на карте города — за счет анализа большего количества данных со спутников GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Сейчас изменения наиболее заметны в версии геосервиса для iOS — и особенно там, где наблюдаются сбои с GPS, например, в центре Москвы. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В 2ГИС провели масштабное обновление системы определения местоположения пользователя, чтобы улучшить ведение по маршруту — особенно в местах, где наблюдаются сбои с приемом сигнала GPS. Для этого разработчики геосервиса изменили логику привязки геоточки к маршруту. Чтобы определить геопозицию пользователя, алгоритмы 2ГИС теперь анализируют гораздо больший, чем раньше, объем информации со спутников всех доступных для мобильных телефонов систем — американской GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и др.

​Как это работает

​​Приложение получает от телефона (от встроенных в операционную систему служб, принимающих сигналы спутников) большой набор геоточек — местоположений пользователя по версии различных спутников: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou. Алгоритмы 2ГИС анализируют этот набор и с учетом направления движения пользователя показывают его геопозицию — как правило, она привязывается к автомобильной дороге, велодорожке или пешеходному тротуару (тропинке в парке) в зависимости от того, как перемещается пользователь. Если раньше алгоритмы анализировали все полученные от спутников геоточки радиусе 50 м от пользователя, то теперь радиус расширили до 150 м. Это значительно увеличило объем анализируемых данных и привело к более точному определению геопозиции. В дополнение можно включить на телефоне Wi-Fi — это расширит возможности операционной системы для уточнения местоположения устройства.

«Обновленная логика определения геопозиции уже работает в 2ГИС на iOS — на любом айфоне, где есть актуальная версия мобильного приложения. Это здорово помогает ориентироваться на маршрутах, например, в центре Москвы», — сказал продакт-лид транспорта в 2ГИС Максим Березкин.

​Что с Android

​​Аналогичные изменения уже доступны и в версии 2ГИС для Android, которую можно скачать с официального сайта apk.2gis.ru или в шести онлайн-магазинах приложений для Android. Однако в этой операционной системе местоположение определяется иначе, чем на iOS, поэтому изменения в геосервисе могут быть не столь заметны. Тем не менее, в 2ГИС разрабатывают и тестируют новые алгоритмы на основе нейросетей, которые вскоре дополнят существующие возможности и позволят существенно улучшить определение геопозиции на устройствах с Android.

​​Новая логика определения местоположения уже доступна в актуальных версиях 2ГИС для iOS и Android.