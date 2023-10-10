Фиксированная связь МТС стала доступна жителям многоквартирных домов в Алтуховке и Новосельцах Смоленска

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Алтуховке и в Новосельцах Смоленска. В результате еще более 500 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, это дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах до 40%.

Фиксированная сеть МТС проведена в многоквартирные дома района Алтуховка по улице Олимпийской, 4, 5 и 7, а также в районе Новосельцы по улице Юбилейной, 17. Скорость проводного интернета 100 Мбит/с позволит смолянам подключать к сети до 5 устройств, смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также смоляне смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«С наступлением холодного сезона люди больше времени проводят дома. В разгаре учебный год, и в связи с этим возрастает потребность в качественной связи для учебы, работы и развлечений. Наши объединенные сервисы особенно актуальны для семей, где у каждого есть как минимум один гаджет с доступом в сеть. Теперь смоляне, проживающие в этих районах, могут пользоваться экосистемными продуктами МТС, объединяя их в конвергент и получая экономию до 15 тыс. руб. в год», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Помимо IPTV и скоростного доступа в интернет в квартирах, подключенных к сети МТС, можно пользоваться умными устройствами. Центр управления умным домом позволяет контролировать smart-устройства из любой географической точки в любое время. Приложение к домофону сообщит о визитах семьи и гостей, позволит открыть дверь детям, забывшим ключ или просмотреть видеоархив. Датчики сообщат, нет ли протечек воды, утечек газа или признаков задымления, сообщат об открытии дверей или окон. Все устройства беспроводные, а контроль и управление осуществляются также со смартфона.

Для подключения к домашней сети МТС абоненту необходим Wi-Fi-роутер, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу.