Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32

Eltex объявила о начале серийного выпуска MES5500-32 – флагмана в модельном ряду высокопроизводительных коммутаторов агрегации компании. Его разработка проводилась с учётом актуальных требований к производительности, масштабируемости и функциональности оборудования уровня Leaf/Spine в крупных ЦОДов, а также на мощных узлах агрегации корпоративных и операторских сетей.

MES5500-32 оборудован 32 портами QSFP28 100 Гбит/с (с возможностью работы на скорости 40 Гбит/c (QSFP+)) и двумя портами SFP+ 10 Гбит/c, что обеспечивает пропускную способность в 6,4 Тбит/с. Неблокируемая коммутационная матрица, минимальные задержки и большая производительность на порт позволяют использовать коммутатор для обработки больших объёмов данных, например, East-West-трафика при пересылке его между приложениями внутри ЦОДа.

Для управления и конфигурирования предусмотрены выделенные консольный (RJ-45) и OOB-порты, а также порт USB.

Благодаря поддержке стекирования можно объединить до 8 коммутаторов MES5500-32 в одно логическое устройство. Это даёт возможность масштабировать сегмент сети по мере роста требований к пропускной способности и количеству портов.

Для оборудования ЦОДа и операторских сетей критически важно минимизировать количество сбоев оборудования, например, из-за больших температур или отсутствия питания.

В MES5500-32 используется избыточная система охлаждения из пяти сдвоенных вентиляторов Front-to-Back с возможностью горячей замены. Это позволяет поддерживать оптимальный температурный режим даже при выходе части вентиляторов из строя. Устройство поддерживает установку двух источников питания переменного или постоянного тока с возможностью горячей замены.

В MES5500-32 реализован расширенный набор функций маршрутизации. Коммутатор поддерживает полный стек протоколов IPv4/IPv6-маршрутизации (BGP, OSPF (v.2, v.3), IS-IS, RIP, PIM SM/DM, IGMP Proxy, MSDP и др.) и технологию EVPN/VXLAN, что позволяет его использовать для организации полноценной Leaf/Spine архитектуры в сетях ЦОД.

Управление, мониторинг, конфигурирование и обновление MES5500-32 осуществляется через CLI (Telnet, SSH, Console), SNMP и веб-интерфейс. Для разных групп пользователей предусмотрены различные уровни доступа и возможности аутентификации. Поддерживаются протоколы TFTP/SFTP для автоматического резервирования конфигурации, её загрузки и выгрузки.

Система управления Eltex ECCM поможет централизованно управлять MES5500-32 и другим сетевым оборудованием Eltex. Функции автоматического обнаружения, инвентаризации, мониторинга и конфигурирования значительно упрощают администрирование сети и сокращают затраты на её техническую поддержку. Начиная с версии 1.10.2+ поддерживается создание IP-фабрик на MES5500-32 и других коммутаторах ЦОД от Eltex.

MES5500-32 включён в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Благодаря этому заказчики смогут строить сети в критически важных отраслях и организациях в соответствии с требованиями государства.

MES5500-32 доступен для заказа.