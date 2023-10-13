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На картах «2ГИС» появились трёхмерные развязки, мосты и туннели

«2ГИС» продолжает развивать карты нового поколения — после летнего релиза иммерсивных зданий и парков на картах геосервиса появились детальные дороги: в реалистичном виде показываются дорожные развязки, мосты и туннели. Дороги в приложении стали более информативны — это поможет лучше ориентироваться в режиме навигатора.

Именно в режиме навигатора можно увидеть детальное отображение проезжей части — на картах теперь показываются мосты, туннели и высота дорожных развязок. Лучше всего перепады высот видны на сложных развязках. Теперь достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять расположение и направление дорог. Эта возможность уже доступна в тестовом режиме в мобильном приложении «2ГИС» на Android, а с 16 октября — на iOS. Функция работает в 12 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Самаре, Саратове, Иркутске и Вологде. Включить реалистичные дороги можно в настройках навигатора.

«Мы непрерывно улучшаем геосервис — запустили трёхмерные модели дорог и будем рады получить обратную связь от пользователей, чтобы пользоваться нашим сервисом стало еще удобнее. Работа над детализацией карт продолжается, и в ближайшее время дороги станут еще реалистичнее — как за лобовым стеклом автомобиля», — сказал руководитель продукта транспорта и навигации в «2ГИС» Максим Берёзкин.

Постепенно такие дороги появятся и на картах других городов. Уже совсем скоро на них будет отображаться актуальная ширина и разметка — это позволит увидеть, в каких полосах образовалась пробка, где лучше совершить разворот или припарковать машину.

Размер скачиваемых карт городов не увеличится. Трёхмерные дороги будут показываться при включении функции в настройках навигатора в режиме офлайн при условии скачанного города и онлайн — при наличии интернета. Карты «2ГИС» доступны на сайте 2gis.ru, а также в мобильном приложении для iOS и Android.

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